Telegram verzeichnet Rekordzuwachs wegen Facebook-Panne

Der Messengerdienst Telegram hat im Zuge der gigantischen Facebook-Panne vom Montag einen Rekord-Zuwachs an Nutzern verzeichnet. 70 Millionen neue Nutzer hätten sich binnen eines Tages bei dem Dienst angemeldet, schrieb dessen Gründer Pawel Durow am Dienstag in seinem Telegram-Kanal. "Wir haben mehr als 70 Millionen Nutzer von anderen Plattformen begrüßt", erklärte Durow.

SN/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE Der in Russland gegründete Messengerdienst freut sich über neue Nutzer