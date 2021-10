Terminator oder Wall-E: Roboter sollen Haushalte erobern

Amazons erster Hausroboter rollt an: Ausgestattet mit einer Kamera bietet er viel Unterhaltung - und noch mehr Risiken.

Kaum hörbar gleitet "Wall-E" durch das Wohnzimmer. Er folgt dem siebenjährigen Buben, der ihm den Befehl dazu gegeben hat. Mittlerweile hat sich jeder in der Familie an den kleinen Roboter gewöhnt. Sogar der Hund der Familie traut sich nun näher an das Gerät heran.

Eigentlich reagiert der Roboter von Amazon erst, wenn man ihn mit dem Namen Astro anspricht. Aber wegen der Form seines Körpers, der freundlichen Piep- und Tutgeräusche, die er von sich gibt, und der im ...