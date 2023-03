Teurer als in Österreich? Debatte um Rundfunkgebühren wird auch in Deutschland lauter

Während in Österreich die Bundesregierung einen neuen Rundfunkbeitrag angekündigt hat, wird auch in Deutschland über ebendiesen diskutiert.

Welche Finanzmittel stehen RBB & Co. künftig zur Verfügung?

Wie deutsche Medien zu Wochenbeginn spekulieren, könnte der Betrag von 18,36 auf bis zu 25,19 Euro steigen. Zum Vergleich: In Österreich wird der "ORF-Beitrag" grob zwischen 15 und 20 Euro liegen, abhängig von der Länderabgabe.

Hintergrund für die Spekulationen in Deutschland ist die finale Phase der Anmeldung des Finanzbedarfs von 2025 bis 2028: Bis 28. April müssen ARD, ZDF etc. die Zahlen der zuständigen Kommission vorlegen. Es ist ein elementarer Schritt in einem langen Prozess bis zu der Entscheidung der Bundesländer - diese haben die Oberhoheit.

Laut "Business Insider" haben sich die ARD-Intendanten auf einen Vorschlag geeinigt. Eine ARD-Sprecherin bestreitet das. Derweil haben mehrere Ministerpräsidenten, darunter Bayerns Markus Söder (CSU), sich dafür ausgesprochen, den Betrag einzufrieren.