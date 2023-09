"The Future of Fact Checking": Von KI-Spürhunden und Haltegriffen

Angriffe auf Faktenchecks sind im Aufwind. Künstliche Intelligenz wird zum Spürhund für problematische Inhalte. Für Clemens Pig sind Qualitätsmedien als "sichere Haltegriffe".

Fake News und Desinformation werden durch globale Probleme befeuert. Unabhängige Medien rüsteten ihre Faktencheckabteilungen auf, doch sehen sie sich mit neuen Strategien und zusehends Attacken konfrontiert. Bei der APA-Veranstaltung "The Future of Fact Checking" traf sich die Branche am Donnerstag in Wien, um sich über jüngste Entwicklungen auszutauschen.

Digitalexpertin Ingrid Brodnig lieferte in einem Impulsvortrag Gründe dafür, warum Fehlinformationen oft attraktiver sind bzw. sich stärker verbreiten als Faktenchecks. So werden emotionale Inhalte - und damit häufig Falschinformationen - öfters mit anderen geteilt. Eine Behauptung, die man oft hört, stuft man tendenziell eher als wahr ein. Nicht zuletzt gehe es auch stark darum, wer etwas behauptet. Wenn beispielsweise ein Politiker hohes Vertrauen genießt, eine Faktencheckeinrichtung aber nicht, bringe ein Faktencheck wenig. Es handle sich also auch um eine Vertrauensfrage, so Brodnig.

Die Arbeit von Faktencheckern erschwere, dass diese zusehends attackiert werden. Häufig werde behauptet, dass Faktenchecks von bestimmten Einrichtungen - etwa der Pharmaindustrie - bezahlt würden. "Wenn man fachlich keine guten Argumente hat, geht man gegen die Person", erklärte Brodnig. Meinung und Fakten würden häufig verwischt. "Wir brauchen ein Publikum, das das erkennen kann." Faktencheckorganisationen sollten Einordnungen wiederholen und darauf achten, dass diese möglichst sichtbar seien, empfahl die Digitalexpertin. Denn Fake News zirkulieren immer wieder im Netz.

"Es wäre wunderbar, wenn es mehr Medienhäuser gebe, die Faktenchecks betreiben", sagte Stefan Voss, Leiter der Abteilung Verification der dpa, im Rahmen einer Diskussion. Noch sei es ein überschaubares Feld. Es brauche auch mehr Ausbildungen in diese Richtung. Prinzipiell hielt er fest: "Faktenchecks prüfen Behauptungen. Wir prüfen keine Meinungen. Wir sind keine Meinungspolizei." Problematisch sei, dass falsche Tatsachenbehauptungen gerne als Meinungen klassifiziert werden, merkte Susanne Lackner, stv. Vorsitzende der Behörde KommAustria, an. Werden diese beschränkt, komme häufig der Vorwurf der Zensur auf.

Viel Desinformation zirkuliert auf großen Plattformen. YouTube geht dagegen unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) vor, erklärte Sabine Frank, Head of Governmental Affairs and Public Policy bei Youtube in Mittel- und Osteuropa. So mache KI mittlerweile auf 93 Prozent der Inhalte aufmerksam, die letztlich nach einer Prüfung durch Menschen von der Plattform genommen werden. Drei Viertel der Inhalte würden entfernt, bevor sie von zehn Personen angesehen wurden, so Frank. Digitalexpertin Brodnig kritisierte, dass derartige Zahlen zwar beeindruckend seien, aber die Datensätze auch für Forscher zur Auswertung zugänglich sein sollten. Auch brauche es mehr Transparenz, wie das Training von KI ablaufe.

"Es muss unserer Gesellschaft viel daran liegen, dass wir alle zwischen Fakten und Fakes - viele davon zusehends KI-generiert - unterscheiden lernen können. Es muss sichere Haltegriffe geben, die helfen und Einordnung liefern", sagte APA-CEO Clemens Pig in seiner Eröffnungsrede. Diese Haltegriffe seien Qualitätsmedien selbst. Die Branche dürfe die nächste Technologierevolution - generative KI - nicht an sich vorbeiziehen lassen. Es handle sich um eine Jahrhundertchance, so Pig.

"Fake News, Desinformation und Propaganda haben in der digitalen Welt Hochkonjunktur", zeichnete APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger ein wenig erfreuliches Bild. Die Auswirkungen seien in Form von Polarisierung, Hetze und einer neuen Form der Gegenaufklärung auch in der analogen Welt spürbar. "Fact Checking liefert hier ein notwendiges Gegengewicht an faktenbasierter und überprüfter Information", sagte Bruckenberger und strich das 2020 eingerichtete Faktencheckteam der Nachrichtenagentur hervor. Auch setze man auf nationale und internationale Vernetzung - etwa im Rahmen des German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO), einer Plattform führender deutschsprachiger Faktencheck-Organisationen.