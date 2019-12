Thomas Gottschalk wird Radio-Moderator bei SWR3

Thomas Gottschalk hat ein neues Zuhause: Seit einiger Zeit lebt der Moderator in Baden-Baden. Künftig arbeitet er auch in der Kurstadt. Gottschalk wechselt zum Südwestrundfunk.

Thomas Gottschalk wechselt erneut den Sender. Nach Engagements unter anderem bei ZDF, ARD, RTL und einer kurzzeitigen Rückkehr zum Bayerischen Rundfunk heuert er nun beim Südwestrundfunk an. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, moderiert der 69-Jährige von Januar an eine wöchentliche Radiosendung auf SWR3. Zudem entwickelten Gottschalk und SWR derzeit gemeinsam Ideen für ein Fernsehformat.

Mit dem Sender wechselt Gottschalk auch das Genre. Nach der Literatur kümmert er sich nun um Klatsch. In der zweistündigen Radioshow soll er nach SWR-Angaben mit Constantin Zöller über Musik, aktuelle Aufreger und Prominente diskutieren. Der 32-jährige Co-Moderator dürfte bisher vor allem Hörern des SWR-Jugendradioprogramms "Das Ding" unter seinem Künstlernamen "Consi" bekannt sein.

"Gottschalk und Zöller stehen für großes Entertainment", teilte SWR3-Programmchef Thomas Jung mit. Er freue sich, dass die beiden sich der Herausforderung Jung gegen Alt stellten, in einer Show, in der alles möglich sein könne. "Radio ist meine Leidenschaft", sagte Gottschalk. Er habe weder etwas verlernt noch dazugelernt.

Zuletzt moderierte Gottschalk die nach ihm benannte Literatursendung "Gottschalk liest?" im Bayerischen Rundfunk. Nach nur vier Folgen strahlte der BR Anfang vergangene Woche die letzte Ausgabe aus. Zuvor hatte Gottschalk verkündet, seinem Heimatsender den Rücken zu kehren. Anfang der 1970er Jahre hatte er seine Karriere beim BR begonnen.

Die Ausstrahlung der neuen Radiosendung ist immer für montags um 13 Uhr geplant, Start ist der 13. Januar. Einen Titel gibt es noch nicht. Zudem produziert Gottschalk ab Januar mit SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering ein Talkformat, das als Podcast ausgestrahlt wird. "Mann und Frau im Schlagabtausch" nennt das der SWR. Es soll um gesellschaftliche, popkulturelle und aktuelle Themen gehen.

Gottschalks Engagement beim SWR mit Sitz in Baden-Baden ist auch eine geografische Zusammenführung von Beruf und Privatleben. Seit einiger Zeit lebt er mit seiner neuen Lebensgefährtin Karina Mroß in der Kurstadt. Im März war die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Thea bekannt geworden.

