Thomas Walach gibt "Zackzack"-Chefredakteursposten an Ben Weiser ab

Thomas Walach gibt seine Funktion als Chefredakteur des Onlinemediums zackzack.at mit Ende März ab. Er bleibt dem von Peter Pilz, einstmals Gründer der "Liste Pilz", ins Leben gerufenen Medium jedoch als Geschäftsführer von Zack Media erhalten.

Diese Funktion nahm er bereits vor einigen Monaten interimistisch an. Es sei jedoch "falsch, die journalistische und wirtschaftliche Leitung eines Mediums in einer Hand zu bündeln", hielt er auf Twitter als Beweggrund für die Entscheidung fest. Auch kündigte er an, weiterhin journalistisch zu arbeiten, wenn auch weniger als bisher und ohne redaktionelle Entscheidungsgewalt. Die Chefredaktion übernimmt Ben Weiser, der bisher als stellvertretender Chefredakteur bei zackzack.at agierte.