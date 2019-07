Tirolerhut, Häschenohren, Smoking: Mops Konrad lässt sich in viele Rollen stecken. Warum Haustiere im Internet Kultstatus erreichen.

Wenn Mops Konrad im traditionsreichsten Café in Wien am Schoß seines Torte gabelnden Herrchens sitzt, klickt die Kamera. Es gibt Bilder der beiden am Salzachufer oder mitten im Münchner Oktoberfest. Und da sind Fotos, auf denen der Hund mit den ...