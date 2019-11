TikTok-Macher gehen auf US-Sicherheitsbedenken ein

Als Reaktion auf Sicherheitsbedenken der USA trennt der chinesische Konzern ByteDance seine Video-App TikTok Insidern zufolge vom übrigen Geschäft. Das Unternehmen werde dem Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) Zusagen machen, dass die persönlichen Daten der Nutzer sicher in den USA gespeichert werden.

SN/AFP TikTok hat bereits mehr als eine Milliarde Nutzer.