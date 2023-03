"Tiroler Tageszeitung": Petz geht mit Ende des Jahres als Moser Holding-Chef, Lieb folgt

Bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende übernimmt ab 1. Jänner 2024 die CEO-Position.

Bei der Tiroler Moser Holding, dem größten Medienhaus Westösterreichs, geht mit 31. Dezember eine Ära zu Ende: Der langjährige CEO Hermann Petz wird mit diesem Zeitpunkt sein Vorstandsmandat zurücklegen, ihm folgt ab 1. Jänner 2024 die bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb als Vorstandschefin nach. Die studierte Betriebswirtin ist seit 2004 im Vorstand der Moser Holding tätig und wurde 2008 zur stellvertretenden Vorsitzenden bestellt.

Derzeit verantwortet Lieb insbesondere die Bereiche Finanzen, Personal, Logistik, Lesermarkt, Produktion und IT. Der 61-jährige Petz wird der Moser Holding ab 2024 noch im Rahmen eines Beratungsvertrages zur Verfügung stehen und im Auftrag des Vorstandes in ausgewählten Gremien - vorwiegend in Wien - vertreten sein, teilte das Unternehmen in einer Aussendung nach einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstag mit. Petz fungiert unter anderem auch als Vorsitzender des APA-Vorstands.

Petz war 27 Jahre im Vorstand der Moser Holding

"Fast mein gesamtes Berufsleben, davon 27 Jahre im Vorstand, stellte ich in den Dienst der Moser Holding. Eine meiner wichtigsten Aufgaben als Medienmanager sah ich stets darin, künftige Branchenentwicklungen zu antizipieren und unsere Unternehmensstrategie entsprechend auszurichten", erklärte der langjährige Medienmanager. Umso mehr sei es ihm, "mit Blick auf die nächste Generation", ein Anliegen gewesen, seinen Beitrag für eine "zukunftsweisende Übergabe" zu leisten. Er freue sich auf sein abschließendes Jahr als CEO "und auf die neue Lebensphase danach."

Lieb dankte Petz für die "immer spannende und überaus vertrauensvolle Zusammenarbeit" und meinte: "Diese Weichenstellung für die Zukunft der Moser Holding freut mich umso mehr, als die Übergabe von Hermann Petz an mich und mein künftiges Vorstandsteam Kontinuität gewährleistet, gleichzeitig aber auch für einen Aufbruch steht."

Markus Kichl wird neuer Finanzvorstand

Darüber hinaus gab es eine weitere personelle Weichenstellung: Mit 1. Jänner 2024 wird Markus Kichl als neues Mitglied in den Vorstand der Moser Holding AG bestellt. Er wird als Finanzvorstand (CFO) fungieren. Kichl bekleidete zuletzt mehr als zehn Jahre lang die Funktion des Generalsekretärs. Das künftige Vorstandsteam werde zudem um eine dritte Person ergänzt, die als CMO für den Bereich Werbemarkt verantwortlich sein wird.

Zuletzt waren bereits bei der zur Moser Holding gehörenden "Tiroler Tageszeitung" die Weichen auf Redaktionsebene neu gestellt worden: Matthias Krapf und Marco Witting werden ab April gleichberechtigte Chefredakteure und folgen damit auf Mario Zenhäusern und Alois Vahrner.