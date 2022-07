Tobias Pötzelsberger zu den "Sommergesprächen": "Es muss leben, sonst wird's mühsam"

Wie sich die neuen Moderatoren auf die ORF-"Sommergespräche" vorbereiten, wen sie ansprechen wollen und welche Ziele sie haben.

Erstmals in der 41-jährigen Geschichte der Sendung führen mit dem Salzburger Tobias Pötzelsberger (39) und der gebürtigen St. Pöltnerin Julia Schmuck (35) ein TV-Journalist und eine Radiojournalistin gemeinsam durch die ORF-"Sommergespräche". Schauplatz ist die Terrasse beim multimedialen Newsroom am ORF-Mediencampus. Die Interviews mit den heimischen Parteichefs starten am 8. August (ORF 2, 21.05 Uhr).

Wie kam es zur Doppelmoderation? Kann man sich bewerben, wird man gefragt, bestimmt? Julia Schmuck: Man wird gefragt. Die Doppelmoderation hat mit unserem Umzug auf ...