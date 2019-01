Top-Quote für "Walking on Sunshine" mit Robert Palfrader

Robert Palfrader kommt offenbar nicht nur als Kaiser gut an, sondern auch als Wettermoderator: Wie der ORF am Dienstag vermeldete, schaffte die neue Montagabendserie "Walking on Sunshine" mit Palfrader in der Hauptrolle beachtliche Quoten. Folge eins, ausgestrahlt um 20.15 Uhr, sahen im Schnitt 789.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 23 Prozent. Folge zwei verfolgten 720.000 Zuseher (22 Prozent). Damit war "Walking on Sunshine" die erfolgreichste Primetime-Sendung am Montagabend, noch vor Armin Assingers "Millionenshow" auf ORF 2. Derartige Einschaltquoten schafft ORF eins im Regelfall nur bei Sportübertragungen.

Anzeige

"Ein eindeutiges Votum unseres Publikums für österreichische Eigenproduktionen", sagte ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.

Indessen kam auch das neue ORF-2-Vorabendformat "Studio 2", das ebenfalls am Montag startete, auf ordentliche Quoten: Die Sendung erreichte 549.000 Zuseher (33 Prozent).



Quelle: SN