"Totenfrau"-Autor Bernhard Aichner: "Sich mit dem Bösen solidarisieren"

Liebe, Tod und Rache: Der sechsteilige Serienevent "Totenfrau" startet am Dienstag auf ORF 1. Wie Bestsellerautor Bernhard Aichner sich den Erfolg des Stoffs erklärt, warum er als Bestatter gearbeitet hat und welchen geheimen Traum er hatte.

Mit seiner "Totenfrau"-Trilogie schaffte Bernhard Aichner ab 2014 den Durchbruch als Krimiautor. Das Werk des heute 50-jährigen Tiroler Autors und Fotografen wurde nun in einer Koproduktion von ORF (ab Montag, ORF 1, 20.15 Uhr) und Netflix (Termin noch offen) in sechs Folgen verfilmt. Regie führt Nicolai Rohde, in der Titelrolle - als Bestatterin Brünhilde Blum - ist Anna Maria Mühe zu sehen.

Herr Aichner, haben Sie die Folgen schon gesehen? Bernhard Aichner: Ja, und ich bin sehr begeistert. ...