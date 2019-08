True Fruits: Smoothie-Unternehmen diskriminiert im Netz

Provozierende Werbe-Sujets gehören zum Image von True Fruits. Auf Sozialen Medien muss sich der deutsche Smoothie-Hersteller Vorwürfe von Sexismus und Rassismus gefallen lassen. Auf den Shitstorm reagiert man hauptsächlich zynisch. Ein Beschwerdeverfahren läuft.

"Meinungsdiktatur", "Radikalapostel", "Hirnverbrannte Idioten": Noch mehr Aufmerksamkeit wie für seine Werbe-Sujets erntet der deutsche Smoothiehersteller True Fruits derzeit für seine Online-Kommunikation. In sozialen Netzwerken reagiert das Unternehmen mit Zynismus auf kritische Stimmen anderer Nutzer.

Grund für die Kritik waren zwei Werbeslogans des "Saftladens", wie sich True Fruits selbst bezeichnet. Auf Instagram, Twitter und Co. gingen die Wogen hoch. Auf dem Sujet für einen Smothie in Sonnencreme-Optik ist eine Frau zu sehen, der mit Sonnencreme ein ejakulierender Penis auf die Schulter gemalt wurde.

Nicht nur die Werbung des Sonnencreme-Smoothies sorgt im Netz für Diskussion. Besonders der Slogan "Abgefüllt und Abgeschleppt" löst einen regelrechten Shitstorm aus. Opfer sexualisierter Gewalt fühlen sich an Missbrauchserlebnisse erinnert. Entsetzt suchen diese Frauen Rat bei feministischen Bloggerinnen. Daria Daria sammelte einige Reaktionen auf ihrem Instagram-Profil.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass True Fruits Kritik für seine Kampagnen erntet. Erst 2017 hagelte es für das deutsche Unternehmen Rassismusvorwürfe für das Sujet eines schwarzen Smoothies - dieser "Schafft es selten über die Grenze". Auch hier sammelt die Bloggerin Daria Daria kritische Stimmen.

Aber was will das Unternehmen, dass sich vor allem jung, hip und ökologisch inszeniert, mit dieser Art von Werbung erreichen? Für Thomas Zezula, Geschäftsführer der Academy Werbeagentur und Lehrender an der Universität Salzburg lautet die Antwort: Aufmerksamkeit. "Seit den Siebzigern gibt es den Spruch Sex Sells. Die Frage ist nur was ist originiell, und was ist plump", sagt der Werbungexperte. "Man muss nur überlegen, was ist heute noch zeitgemäß? Hier sollte man Verantwortung zeigen und ein gewisses Niveau halten."

Niveau ist jedoch das, was die Nutzer in den Rechtfertigungen des Unternehmens weniger finden. Von unreif über ekelhaft bis hin zu sexistisch: Die provokanten Werbekampagnen des Unternehmens rufen viele Reaktionen hervor. Unter den Kommentaren jedoch finden sich auch unterstützende Stimmen, die den Humor und die Ehrlichkeit des Unternehmens loben.

Auch in der Kommunikation mit andern Internetnutzern sticht True Fruits hervor. Es wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Kommentare, die dem Unternehmen Diskriminierung vorwerfen, entgegnet True Fruits oft mit Zynismus. Rassismus- oder Sexismusvorwürfe werden nicht ernst genommen und heruntergespielt.

Für Werbeexperte Thomas Zezula ist die Kommunikationsweise von True Fruits nicht überraschend: "Wenn ich polarisiere nehme ich auch Kritik in Kauf. Aus strategischer Sicht ist es unbedingt notwendig, dass ich darauf eingehe und meinem frechen Stil treu bleibe." Andersdenkende zu diskreditieren schieße jedoch übers Ziel hinaus.

Auf Anfrage der SN um ein Statement verweist True Fruits auf ihren Facebook Post vom 17. August 2019. In über 1500 Wörtern erklärt das Unternehmen, dass sie Opfer einer "Meinungsdiktatur" seien, ausgelöst von "Radikalaposteln" und "Hysterikern".

"Ein paar sogenannte Aktivisten (bisher keine zertifizierte IHK Ausbildung) führen den digitalen Mob an und organisieren den Kreuzzug gegen jede Art von unkorrektem Humor", heißt es in dem Statement. Die Conclusio des Textes: Das Werbe-Sujet mit der Sonnencreme sei vielleicht vulgär oder kindisch, "sexistisch ist es jedoch auf keinen Fall." Man bewege man sich jedenfalls im rechtlichen Rahmen schreibt True Fruits und verweist auf den Werberat. Auf SN-Nachfrage beim österreichischen Werberat gebe es jedoch derzeit ein Beschwerdeverfahren gegen True Fruits. "Die Sache ist derzeit in Behandlung, mehr können wir derzeit nicht sagen", heißt es von der Pressestelle des Werberates.

Auch wenn man es mit solchen Postings schafft, kurzfristig Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu generieren, sollte es laut Zezula eine Grenze geben. "Bei Webestrategien passieren oft Fehler, wenn man zum Beispiel kurzfristig um jeden Preis Aufmerksamkeit generieren möchte", sagt Zezula. "Es kann gelingen, aber ob ich mit Beleidigungen langfristig eine Sympathie beim Kunden erzeuge, ist die große Frage - und das ist für die Marke letztendlich entscheidend.

Quelle: SN