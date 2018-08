Trump attackiert Google und Twitter

US-Präsident Donald Trump hat den großen Internet-Konzernen Google, Facebook und Twitter unfaire Praktiken vorgeworfen und sie gewarnt, künftig vorsichtiger vorzugehen. "Ich glaube, was Google und was andere tun, wenn man sieht, was bei Twitter und Facebook vor sich geht, sie sollten besser vorsichtig sein, denn das kannst du mit den Menschen nicht machen", sagte Trump im Weißen Haus.

SN/APA (AFP/Archiv)/MANDEL NGAN Trump ist mit seinen Google-Ergebnissen unzufrieden