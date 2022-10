Trump kehrt nicht zu Twitter zurück

Ex-US-Präsident Donald Trump will trotz der Übernahme von Twitter Twitter Inc durch den Milliardär Elon Musk an seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth festhalten. "Ich mag Elon, aber ich bleibe auf Truth", sagte Trump am Freitag in einem Interview mit Fox News, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Musk hatte versprochen, den Twitter-Account des ehemaligen US-Präsidenten wieder einzurichten.

SN/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY Ex-US-Präsident hält an eigener Social-Media-Plattform fest