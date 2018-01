Trump verschiebt Bekanntgabe der Preise für "unehrlichste Medien"

US-Präsident Donald Trump hat seine ursprünglich für Montag avisierte Bekanntgabe der Preise für die "unehrlichsten und korruptesten Medien des Jahres" verschoben.

Die Preisträger der "Fake News Awards" sollen nun erst am 17. Jänner vorgestellt werden, teilte er am Sonntag via Twitter mit. "Das Interesse an diesen Preisen und ihre Bedeutung sind bei weitem größer, als irgendjemand hätte erwarten können", schrieb der Präsident. Seine Sprecherin Sarah Sanders hatte kürzlich angedeutet, dass Trump an eine Art Preisverleihungsshow denkt - wobei unklar ist, wer eingeladen und wer erscheinen würde. Trump hat sich mit fast allen Medien außer sehr konservativen wie Fox News massiv angelegt und bezeichnet sie als Fake News Media (Lügenmedien). Diese haben vor diesem Hintergrund auch schon einen Namen für die angekündigten Preise gefunden: "Fakies". Manche sprechen auch von den "Trumpies".

Allerdings kann der Präsident kaum hoffen, dass sich die Preisträger besonders ärgern werden. So hat etwa TV-Talkmaster Stephen Colbert, Gastgeber der "Late Show" des Senders CBS die Hoffnung geäußert, dass er gewinnt, denn "nichts macht dich glaubwürdiger, als wenn Donald Trump dich einen Lügner nennt".

(Apa/Dpa)