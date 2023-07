TÜV Austria vergibt erstmals Gütesiegel für Künstliche Intelligenz

Der TÜV Austria hat gemeinsam mit dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) laut eigenen Angaben österreichweit das erste Qualitätssiegel für Künstliche Intelligenz (KI) geschaffen.

Seit 2020 haben TÜV, SCCH und die Johannes Kepler Uni Linz einen "wissenschaftlich fundierten Prüfkatalog" für eine "sichere, zuverlässige und vertrauenswürdige KI" entwickelt, berichtete TÜV-Austria CEO Stefan Haas am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Linz.

Die neue TRUSTIFAI-Zertifizierung ist freiwillig. Oberösterreich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) unterstrich, dass es sich "um das erste offizielle unabhängige Gütesiegel" in Österreich handle. Landeshauptmann Thoma Stelzer (ÖVP) sieht darin einen wichtigen Schritt, um die "Skepsis in der Gesellschaft" gegenüber der technologischen Entwicklung zu nehmen. Dazu gehöre vor allem, dass Vertrauen in KI geschaffen werde. Das TRUSTIFAI-Zentrum in Hagenberg prüfe daher nicht nur den Entwicklungsprozess, sondern auch die Qualität der KI selbst, so Haas.

Konkret sei damit eine "funktionierende Vertrauenswürdigkeit" gemeint, führte Bernhard Nessler vom SCCH aus. Zuerst werde definiert, was das System tun soll, und anschließend geschaut, ob diese Spezifikation auch funktioniert. Aber auch die Einhaltung ethischer Standards und der Stand der Wissenschaft sind Parameter für das Gütesiegel, das sich Unternehmen freiwillig für KI-Anwendungen holen können.