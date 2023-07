TV-Experte vor laufender Kamera kollabiert

Ein kurzer Schreckmoment um den ehemaligen Profitorwart Shaka Hislop hat bei einem Fußball-Testspiel Besorgnis ausgelöst.

In seiner Funktion als Experte sackte der 54-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit) beim Testspiel der AC Mailand gegen Real Madrid in Pasadena kurzzeitig zusammen - vor laufender TV-Kamera. Der Sender ESPN schaltete in der Situation unmittelbar in die Werbung, gab rund um den ehemaligen Nationaltorhüter von Trinidad & Tobago später aber Entwarnung.

"Shaka ist bei Bewusstsein. Mediziner kümmern sich um ihn", schrieb Moderator Dan Thomas kurze Zeit später bei Twitter. Thomas hatte in besagter Szene vor Spielbeginn neben Hislop gestanden. Zur Halbzeit des Spiels ging Journalist Thomas wieder auf Sendung und wiederholte vor der Kamera den Inhalt seines Tweets. Er fügte an, dass Hislops Familie darüber informiert worden sei, dass es ihm gut gehe, es aber "zu früh für eine medizinische Diagnose" sei.

Hislop spielte in seiner aktiven Zeit lange in England und nahm mit Trinidad & Tobago auch an der WM 2006 Teil. Das Testspiel gegen Milan gewann Real nach 0:2-Rückstand mit 3:2.