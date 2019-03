TV-Fälscher Michael Born ist gestorben

Der für seine gefälschten TV-Beiträge bekannte Journalist Michael Born ist tot.

Born sei am 4. März nach kurzer Krankheit im Alter von 60 Jahren in Graz gestorben, berichtete am Donnerstag der Regisseur und Filmemacher Roland Berger, der seit Jahrzehnten mit Born befreundet war.

"Das ist keine Fake-News", versicherte Berger. Born hatte in den 1990er-Jahren an Formate wie "Stern TV" und "Spiegel TV" gefälschte Berichte geliefert. In den Streifen traten Freunde und Bekannte als "Darsteller" auf. Dafür wurde er 1996 wegen Betrugs, Verstößen gegen das Waffengesetz, der Tierquälerei und der Vortäuschung von Straftaten in gefälschten Reportagen vom Landgericht Koblenz zu vier Jahren Haft verurteilt.

Quelle: Apa/Dpa