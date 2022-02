TV-Höhepunkte: Super Bowl konkurriert erstmals direkt mit Olympia

Die Super Bowl geht am Sonntag (0.30 Uhr in der Nacht auf Montag MEZ/live Puls 4, Puls 24, ProSieben und DAZN) erstmals in der Geschichte gleichzeitig mit Olympischen Winterspielen über die Bühne. Der amerikanische TV-Gigant NBC besitzt für beide Sport-Höhepunkte die Übertragungsrechte und wirbt mit einem "Once in a Lifetime"-Tag.

SN/AP Holen Joe Burrow und seine Bengals den Titel – oder doch die LA Rams?