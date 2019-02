Der zentrale Satz "Der Kindermörder muss gefunden werden, damit alle anderen schmutzigen Geschäfte weitergehen können" beschreibt wunderbar die Doppelbödigkeit einer Gesellschaft, die einen Kindermörder wie jenen aus "M" gebiert. Fritz Langs schaurigem Kinofilm setzt nun David Schalko eine stilistisch nicht ganz so verwegene Neuinterpretation entgegen, die einiges der bahnbrechenden Ästhetik des Originals zitiert, etwa die schrille Figur des Luftballonverkäufers. Wie bei Fritz Lang kündigt jeweils das Pfeifen eines Motivs aus Edvard Griegs "Peer Gynt"-Suite Nr. 1, "In der Halle des Bergkönigs", bevorstehendes Unheil an.