TV-Moderator Ralph Caspers steigt bei "Wissen macht Ah!" aus

Schluss mit "Klugscheißen mit Ralph": Der deutsche TV-Moderator Ralph Caspers hört bei der Kindersendung "Wissen macht Ah!" nach mehr als 20 Jahren auf. Ein Nachfolger steht schon bereit.

Der Fernsehmoderator Ralph Caspers gibt nach mehr als 20 Jahren die Wissenssendung "Wissen macht Ah!" ab. Der 50-Jährige kümmere sich um "neue und andere Projekte", teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Donnerstag in Köln auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den neuen Folgen ab September werde Caspers nicht mehr Teil des Moderatorenduos mit Clarissa Corrêa da Silva sein. Seine Nachfolge wird Tarkan Bagci antreten. Die Kindersendung "Wissen macht Ah!" läuft unter anderem in der ARD und auf dem KiKA.

Caspers wird allerdings weiter in Formaten des WDR-Fernsehens zu sehen sein. Er trete unter anderem in den Formaten "Quarks" und "Die Sendung mit der Maus" auf, wie der Sender mitteilte.

Der Neue in der Kindersendung ist der Comedian, Autor und Podcaster Tarkan Bagci. Er war in der Vergangenheit als Autor für Jan Böhmermanns Satiresendung "Neo Magazin Royale" tätig und gehört aktuell zum Team der Late-Night-Show "Studio Schmitt".

Zu seiner neuen Aufgabe teilte der 1995 geborene Bielefelder auf Instagram mit: "Ich hoffe, dass ich zumindest einen Bruchteil von dem zurückgeben kann, was Ah! mir als Kind gegeben hat." Hätte man ihm vor 20 Jahren gesagt, dass er eines Tages die Sendung moderieren würde, hätte er vermutlich Folgendes geantwortet: "AHHH! HILFE! Da ist ein fremder Mensch in meinem Zimmer!! MAMA!"

Das Wissensmagazin "Wissen macht Ah!" wurde erstmals 2001 ausgestrahlt - Caspers moderierte beantwortet seitdem Fragen wie "Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse?" oder "Warum ist Klopapier immer in so kurze Abschnitte unterteilt?".

Die Sendung mit schrägen Humor wurde 2021 mit der Institutionenpreis Deutsche Sprache ausgezeichnet. 2009 wurde die Webseite von "Wissen macht Ah!" mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Mit Caspers Ausstieg sind nun beide ursprünglichen Moderatoren der Kindersendung nicht mehr dabei. Schon 2017 verließ Shary Reeves 2017 nach mehr als 15 Jahren die Show. Clarissa Corrêa da Silva übernahm ihren Platz und soll nun mit Bagci weiter durch das Format führen.

Wann Caspers die Sendung das letzte Mal moderieren wird, teilte der WDR nicht mit. Fans können sich aber auf ein kleines Comeback im kommenden Jahr freuen. Dann soll er mit Corrêa da Silva das Konzert "Jazz macht Ah!" mit der WDR Big Band präsentieren.