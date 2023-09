TV-Quoten im August: Ein Monat mit Licht und Schatten

Die ORF-Gruppe kann sich über einen minimalen Zuwachs freuen. ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe muss Minus hinnehmen und ServusTV legte zu.

Fuhr im vergangenen August ein kleines Plus ein: der ORF.

Der abgelaufene August warf Licht und Schatten auf die heimische TV-Landschaft, wie die aktuellen Teletestdaten zeigen. Die ORF-Gruppe verzeichnete demnach einen leichten Zuwachs, wobei ORF 2 am meisten zulegte. Auch ServusTV kann sich über ein deutliches Plus von 0,7 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent Marktanteil freuen, mit dem man sich als stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe behauptete. Ein Minus steht hingegen bei der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe.

Die gesamte ORF-Gruppe blieb im Vergleich zum August des Vorjahres mit einem Marktanteil von 32,7 Prozent (nach 32,6 Prozent 2022) stabil. Vor allem ORF 2 (22,3 Prozent nach 21,9) legte dabei klar zu und erreichte die persönliche August-Bestmarke seit 2012. Auch ORF 1 (7 Prozent Marktanteil nach 6,8) kam auf einen kleinen Zuwachs, wobei das Finale der Frauen-Fußball-WM am 20. August dem Sender einen Marktanteil von 33 Prozent bescherte.

Im Schnitt ein Minus verbuchte hingegen die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe mit ihren vier Österreichsendern (ATV, ATV2, Puls 4, Puls 24), die mit 0,4 Prozentpunkten Rückgang auf 7,3 Prozent Marktanteil kam. Puls 4 sackte um 0,5 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent Marktanteil ab, ATV nur leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent. ATV 2 hielt seinen Wert hingegen mit 1,1 Prozent stabil, während der Nachrichtensender Puls 24 sogar um 0,2 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent zulegte.

Und schließlich blieb 0e24.tv, der Sender der Mediengruppe Österreich, mit 1,2 Prozent Marktanteil stabil im Vorjahresvergleich.