TV-Quoten im Jänner: Bunter Mix aus Gewinn und Verlust

ORF 1 verschaffte ORF-Sendergruppe stärksten Jänner seit zehn Jahren. ATV legte bei den Privaten entgegen dem Trend zu.

Der Jänner hat den österreichischen TV-Sendern einen bunten Mix aus Marktanteilsgewinnen und -verlusten beschert. So legte die ORF-Sendergruppe minimal auf 38,5 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (12+) zu und erreichte damit den stärksten Jänner-Wert seit 2013. Verantwortlich für das Plus war ORF 1, denn ORF 2 baute laut Teletestdaten im Vergleich zum Vorjahresmonat ab. Bei den Privatsender konnte ATV zulegen, Puls 4 musste hingegen wie ServusTV ein Minus einstecken.

ORF 2 verbuchte einen Marktanteil von 21,4 Prozent (12+), was einem Minus von 0,8 Prozentpunkten entsprach. In der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreichte der Sender 10,5 Prozent Marktanteil, womit das Minus in Höhe von 1,7 Prozentpunkten kräftig ausfiel. Neben den Dauerbrennern "Zeit im Bild" und "Bundesland heute" sorgte etwa die Übertragung des Neujahrskonzerts für ein Millionenpublikum (ca. 1,2 Mio. Zuseher). Knapp an der Millionengrenze vorbei schrammte die erste Hochrechnung zur Niederösterreich-Wahl. Im Fiction-Bereich punktete die 3. Staffel von "Vienna Blood" (ca. 780.000 Zuseher).

ORF 1 legte um einen Prozentpunkt auf 13,9 Prozent Marktanteil zu. Beim jüngeren Publikum (12-49) betrug der Marktanteil 14,6 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte). So stark wie noch nie performte das "Landkrimi"-Format. Der Kärntner Krimi "Immerstill" als auch der Niederösterreich-Krimi "Der Schutzengel" erreichten im Jänner einen Marktanteil von 31 Prozent (12+) und damit den bisherigen Topwert. Abseits davon war traditionell der Wintersport mit den alpinen Ski-Rennen in Kitzbühel und Schladming ein Quotenbringer, wo mehrfach die Millionen-Zuseher-Marke geknackt wurde.

ServusTV musste Einbußen verzeichnen

Für ServusTV ging es in den vergangenen Monaten tendenziell bergauf. Im Jänner schrumpfte der Marktanteil in der Gesamtzielgruppe jedoch auf 3,2 Prozent (minus 0,4 Prozentpunkte). Damit war der Salzburger Sender aber weiterhin stärkster heimischer Privatsender in dieser Zielgruppe. Bei den 12- bis 49-Jährigen fiel das Minus gering aus (2,4 Prozent Marktanteil, minus 0,1 Prozentpunkte). Freuen konnte sich der Sender über zwei Allzeitbestwerte für "Sport und Talk aus dem Hangar-7" (6,3 Prozent Marktanteil am 16. Jänner) und "P.M. Wissen" (5,6 Prozent Marktanteil am 19. Jänner).

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) kamen zusammen auf 6,7 Prozent Marktanteil (minus 0,5 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe, auf die P7S1P4 fokussiert, wurden 10,9 Prozent Marktanteil verbucht (minus 1,0 Prozentpunkte). ATV kam auf 2,9 Prozent Marktanteil, womit sich der Privatsender um 0,3 Prozentpunkte steigerte. Ebenso stark legte ATV bei den 12- bis 49-Jährigen auf 4,6 Prozentpunkte zu. Damit überholte der Sender in dieser Zielgruppe Puls 4 und war stärkster Privatsender. Traditionellerweise punktete ATV neben der Nachrichtensendung "ATV Aktuell" speziell im Hauptabend mit Formaten wie "Bauer sucht Frau", "Teenager werden Mütter" oder "Mei potschertes Lebn".

Für Puls 4 betrug der Marktanteil in der Gesamtzielgruppe 2,4 Prozent (minus 0,6 Prozentpunkte). Bei den fokussierten 12- bis 49-Jährigen erreichte der Privatsender 4,3 Prozent Marktanteil, womit ein markanter Rückgang von 1,3 Prozentpunkte vorlag. Der Sender feierte im Jänner sein 15-jähriges Bestehen und startete etwa das Format "Junges Geld - Uns gehört die Welt", das mit der ersten Sendung einen Marktanteil von 4,7 Prozent (12-49) einfuhr. "Very Good for Hollywood" landete mit 4,3 Prozent Marktanteil (12-49) genau beim Senderschnitt. Puls 24 verlor mit einen Marktanteil in Höhe von 0,5 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte) leicht. Bei den 12- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil für den Nachrichtensender 0,6 Prozent (minus 0,2 Prozentpunkte). Highlight bei Puls 24 war im vergangenen Monat wohl der Start des Hauptabenddiskussionsformats "WildUmstritten", mit dem bisher über 500.000 Zuseherinnen und Zuseher in Kontakt kamen.

Oe24.tv verzeichnete Marktanteilsverluste. 0,9 Prozent Marktanteil (minus 0,2 Prozentpunkte) erzielte der Sender der Mediengruppe Österreich in der Gesamtzielgruppe. In der Kernzielgruppe verbuchte der Sender 1 Prozent Marktanteil (minus 0,4 Prozentpunkte).