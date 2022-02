TV-Quoten im Jänner: ORF legte speziell bei Jüngeren zu

Die heimische Privatsender befinden sich im Hoch oder sind stabil. ATV verlor entgegen diesem Trend Marktanteile.

Der Jänner gestaltete sich für die meisten heimischen TV-Sender positiv. So legte die ORF-Sendergruppe gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 38,5 Prozent Marktanteil (12+) zu. In der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen fiel der Zuwachs mit 2 Prozentpunkten auf nun 28 Prozent Marktanteil stärker aus. Auch Servus TV, Puls 4 und oe24.tv steigerten ihre Marktanteile. ATV verlor entgegen dem Trend. ORF 1 verbuchte in der Gesamtzielgruppe 12,9 Prozent Marktanteil und steigerte sich damit um 0,7 Prozentpunkte. In der Kernzielgruppe betrug das Plus 1,5 Prozentpunkte, womit der öffentlich-rechtliche Sender bei 13,9 Prozent Marktanteil landete. Geringere Zuwächse verzeichnete ORF 2. So kam der Sender bei den über 12-Jährigen auf 22,3 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte) und bei den 12- bis 49-Jährigen auf 12,2 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte).

ORF 1 profitierte in gewohnter Manier von den quotenstarken Ski-alpin-Übertragungen aus Kitzbühel und Schladming, aber auch die Bewerbe in Adelboden und Wengen sorgten für hohe Marktanteile und ein Millionenpublikum. Die finale "Vorstadtweiber"-Staffel sowie das Comeback der Late-Night-Show "Gute Nacht Österreich" kamen beim Publikum gut an. Für gute Quoten sorgte im Infobereich der Themenabend "Endstation Verschwörung" am 12. Jänner, im Rahmen dessen etwa mit "Verschwörungswelten" bei im Schnitt 424.000 Zuseherinnen und Zusehern die höchste Doku-Reichweite am Sendeplatz seit 2013 erzielt wurde.

Millionenpublikum für das Neujahrskonzert

Auf ORF 2 zog die Übertragung des Neujahrskonzerts mehr als eine Million Interessierte an. Punkten konnte der Sender auch mit einem Themenabend zu "80 Jahre Wannseekonferenz" am 24. Jänner. Den Fernsehfilm "Die Wannseekonferenz" verfolgten im Schnitt 681.000 Personen, die ergänzende "Universum History"-Doku sahen 466.000 Personen. Servus TV war mit 3,6 Prozent Marktanteil und damit einer Steigerung von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreswert erneut stärkster heimischer Privatsender in der Gesamtzielgruppe. In der Kernzielgruppe betrug das Plus 0,4 Prozentpunkte, womit der Salzburger Sender nun bei 2,5 Prozent Marktanteil hält. Beim Publikum punkten konnte Servus TV laut einer Aussendung etwa mit den "Servus Nachrichten 19:20", die mit im Monatsschnitt 8 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert einfuhren. Auch die Diskussionssendung "Talk im Hangar-7" performte zur Zufriedenheit des Senders, erzielte sie am 20. Jänner mit 13,6 Prozent Marktanteil doch einen Sendungsrekord.

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe kam mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) auf insgesamt 7,2 Prozent Marktanteil (minus 0,3 Prozentpunkte). Bei den 12- bis 49-Jährigen - auf welche sich die P7S1P4-Gruppe fokussiert - wurden 12,1 Prozent Marktanteil verbucht (plus 0,3 Prozentpunkte). Eingestellt wurde ein Rekord auf der Streaming-Plattform Zappn. Auf der Plattform wurde rund 2,1 Mio. Stunden gestreamt, was einer Steigerung von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.

Puls 4 blieb weitgehend stabil

Puls 4 blieb in der Gesamtzielgruppe mit 3 Prozent Marktanteil weitgehend stabil (plus 0,1 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe verbuchte der Privatsender mit 5,7 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte) laut einer Aussendung den stärksten Jänner der Sendergeschichte und war damit erneut stärkster Privatsender bei den 12- bis 49-Jährigen. Den Anstieg führte P7S1P4 unter anderem auf Spezialsendungen wie zur Impfpflicht, eine Steigerung beim Frühstücksfernsehen Café Puls oder auch der Übertragung laufender Finalspiele der NFL zurück.

ATV verlor bei den über 12-Jährigen 0,5 Prozentpunkte und landete bei 2,6 Prozent Marktanteil. In der Kernzielgruppe war das Minus mit 0,3 verlorenen Prozentpunkten geringer. Der Marktanteil betrug 4,3 Prozent. Mit 7,2 Prozent Marktanteil (12-49) sticht der Hauptabend für den Privatsender positiv hervor. Verantwortlich sind dafür etwa das Kuppel-Format "Bauer sucht Frau", die neue Staffel von "Teenager werden Mütter" oder die Doku-Soap "Mei potschertes Leben".

Puls 24 blieb mit 0,6 Prozent Marktanteil (12+) bzw. 0,9 Prozent Marktanteil (12-49) gegenüber dem Jänner des Vorjahres stabil. Dabei lockte der Nachrichtensender nicht nur mit News, auch Sportfans fanden mit den Liveübertragungen von Partien der Ice-Hockey-League Angebot vor. Im Jänner verfolgten über 210.000 Zuseherinnen und Zuseher zumindest kurz (weitester Seherkreis) die Spiele.

Oe24.tv steigerte sich sowohl in der Gesamtzielgruppe (1,1 Prozent Marktanteil) als auch in der Kernzielgruppe (1,4 Prozent Marktanteil) um 0,2 Prozentpunkte. Als erfolgreichste Sendungen wurden etwa "Fellner! Live" im Hauptabend mit bis zu 4 Prozent Marktanteil oder die Übertragungen von Pressekonferenzen der Bundesregierung in einer Aussendung angeführt.