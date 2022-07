TV-Quoten im Juni: Rekord um Rekord für heimische Privatsender

ServusTV, Puls 4 und Puls 24 verbuchten stärksten Juni in der Sendergeschichte. ORF-Sendergruppe verlor wegen Fußball-Euro im Vorjahr, legte aber gegenüber 2020 zu.

Der vergangene Monat hat den heimischen TV-Sendern allerhand Marktanteilsrekorde beschert. ServusTV, Puls 4 und Puls 24 freuten sich allesamt über den stärksten Juni in der Sendergeschichte. Die ORF-Sendergruppe verlor laut Teletestdaten dagegen gegenüber dem Vorjahresmonat markant, was aber wenig aussagekräftig ist, da im Juni 2021 die Fußball-Europameisterschaft das ORF 1-Programm dominierte und für Quotenhöhenflüge sorgte. Gegenüber Juni 2020 legte die ORF-Gruppe zu.

So kam die öffentlich-rechtliche TV-Flotte im Vormonat auf 31,9 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (12+). 2021 lag er bei 38,3 Prozent, 2020 bei 30,8 Prozent. Die Fußball-Europameisterschaft verhalf ORF 1 im Juni des Vorjahres zu 15,7 Prozent Marktanteil. Demgegenüber halbierte sich der Wert 2022 auf 7,8 Prozent Marktanteil. Gegenüber dem Juni 2020 ohne sportlichem Großevent lag jedoch ein Marktanteilszuwachs von 1,3 Prozentpunkten vor. In der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen sieht es ähnlich aus. Gegenüber 2020 steigerte sich ORF 1 von 9,7 Prozent auf 11,1 Prozent Marktanteil.

Formel 1 und Fußball als Publikumsmagneten

ORF 2 kam im Vormonat auf 20,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12+, womit ein Minus von 0,3 Prozentpunkten gegenüber Juni 2020 und ein Plus von 1,4 Prozentpunkten gegenüber Juni 2021 vorlag. In der Kernzielgruppe lag für den öffentlich-rechtlichen Sender ein Marktanteil von 9,7 Prozent vor (plus 1,0 Prozentpunkte gegenüber 2021; minus 0,8 Prozentpunkte gegenüber 2020).

Unter die Topreichweiten der ORF-Sendergruppe mischten sich neben Infosendungen wie der "ZiB" oder der "ZiB 2" viele Sport-Übertragungen. Neben der Formel 1 zogen die Begegnungen der Herren-Fußballnationalmannschaft in der Nations League die Bevölkerung in großer Zahl vor den Fernseher - die Partie gegen Frankreich am 10. Juni gar rund 1,1 Mio. Menschen bei 41 Prozent Marktanteil (12+). Die "Dok 1"-Reportagen "Mythos Ungesund" bzw. "Die Fett-Hysterie" kamen beim jüngeren Publikum (12-49) mit 24 und 22 Prozent Marktanteil gut an.

Im musikalischen Bereich schalteten für die Premiere der "Starnacht am Neusiedler See" rund 450.000 Personen ORF 2 ein und damit mehr als für das "Sommernachtskonzert" der Wiener Philharmoniker (362.000) oder auch die "Sommernachtsgala Grafenegg" (267.000). ORF III begrüßte mit dem 25. und 26. Juni (5,4 Prozent und 5,7 Prozent Tagesmarktanteil) zwei Neuzugänge in der Liste der Top-10-Tagesmarktanteile seit Sendestart. Verantwortlich dafür war die Live-Berichterstattung vom Donauinselfest.

ServusTV setzt seinen Aufwärtstrend fort. Im Juni erreichte der Salzburger Privatsender mit 4,3 Prozent Marktanteil (plus 0,8 Prozentpunkte) in der Gesamtzielgruppe seinen stärksten Juni in der Sendergeschichte und war damit zugleich Spitzenreiter unter den Privaten. Auch bei den 12- bis 49-Jährigen legte ServusTV von 2,4 Prozent Marktanteil auf 3,5 Prozent Marktanteil deutlich zu. Quotentreiber war einmal mehr die Formel 1, wobei der Grand Prix in Baku mit 50,8 Prozent für den höchsten Marktanteil (12+) eines Formel 1-Rennens bei ServusTV sorgte. Auch Infoformate wie "Servus am Abend" (7,5 Prozent Marktanteil), die "Servus Nachrichten" um 18 Uhr (8 Prozent Marktanteil) oder die "Servus Nachrichten 19:20" (8,2 Prozent Marktanteil) sorgten mit Monatsbestwerten für den Marktanteilszuwachs von ServusTV.

Puls 4 mit dem besten Monat der Sendergeschichte

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Sendergruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) kamen gemeinsam auf 7,9 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (plus 0,8 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe, auf die die Sendergruppe fokussiert, wurden 12,2 Prozent Marktanteil erzielt, womit ein Zuwachs von einem Prozentpunkt vorlag. Puls 4 legte in der Gesamt- (3,1 Prozent Marktanteil) und der Kernzielgruppe (5,2 Prozent Marktanteil) jeweils leicht um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte Puls 4 damit nicht nur den Spitzenplatz unter den Privatsendern, sondern auch den besten Juni in der Sendergeschichte. Neben Dauerbrennern wie der Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen" performte auch "Café Puls - Das Magazin" zur Zufriedenheit der Senderverantwortlichen. Erreichte Letzteres doch am 29. Juni mit 10,5 Prozent Marktanteil (12-49) den höchsten Marktanteil seit Bestehen.

ATV baute seine Marktanteile in der Gesamtzielgruppe (2,9 Prozent) und der Kernzielgruppe (4,3 Prozent) um je 0,3 Prozentpunkte aus. Punkten konnte der Privatsender traditionell in der Primetime mit Formaten wie "Bauer sucht Frau", "Tinderreisen" oder auch der Eigenproduktion "Ausnahmezustand in Lignano", die Mitte des Monats einen Marktanteil von 11,7 Prozent (12-49) einfuhr.

Grund zur Freude gab es auch bei Puls 24. Der Nachrichtensender steigerte sich in der Zielgruppe 12+ auf 0,8 Prozent Marktanteil (plus 0,3 Prozentpunkte) und bei den 12- bis 49-Jährigen auf 1,1 Prozent Marktanteil (plus 0,5 Prozentpunkte). Damit lag in der Kernzielgruppe für Puls 24 ein Juni-Allzeitrekord wie auch der zweitstärkste Monat generell vor.

Oe24.tv blieb in der Gesamtzielgruppe mit 1,1 Prozent Marktanteil stabil. In der Kernzielgruppe verbuchte der Sender der Mediengruppe Österreich dagegen ein Minus von 0,4 Prozentpunkten und kam auf 1,2 Prozent Marktanteil. Meistgesehene Sendung war einmal mehr die Talk-Sendung "Fellner! Live".