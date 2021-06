TV-Quoten im Mai: ORF legt leicht zu, stärkster Monat der Sendergeschichte für Servus TV

Die ORF-Sendergruppe hat ihren Marktanteil im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigert, obwohl sie bei den 12- bis 49-Jährigen einbüßte.

Sie kam auf 31,7 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte) in der Gesamtzielgruppe. In der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 22 Prozent (minus 1,3 Prozentpunkte). Die Privatsender Servus TV und oe24.tv, aber auch die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe verzeichneten Bestwerte.

Zurückzuführen ist der Rückgang bei den 12- bis 49-Jährigen zu großen Teilen auf ORF 2. Der Sender war in der Gesamtzielgruppe mit 21,3 Prozent Marktanteil (minus 0,3 Prozentpunkte) weitgehend stabil. In der Kernzielgruppe verzeichnete er jedoch einen Marktanteilsrückgang von 0,9 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent. ORF 1 legte um 0,6 Prozentpunkte auf 7 Prozent Marktanteil (12+) zu. Bei den Unter 50-Jährigen kam der Sender wie bereits im Mai des Vorjahres auf 10 Prozent Marktanteil. Besonders beliebt waren beim Publikum etwa der "Tatort: Rhythm and Love" (30 Prozent Marktanteil) sowie "Die Millionenshow" am 10. Mai (25 Prozent Marktanteil). Auch das Finale von "Starmania 21" sowie die Übertragung des Eurovision Song Contests stießen auf erhöhtes Publikumsinteresse.

Laut einer Aussendung liegen die ORF-Marktanteile von Jänner bis Mai betrachtet 1,3 Prozentpunkte über dem Vergleichszeitraum 2020. Sie stellen einen Höchstwert seit 2017 dar.

Erfreulich gestaltete sich der Mai für Servus TV. Der Sender von Red-Bull-Firmenchef Dietrich Mateschitz verzeichnete mit 4,2 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (plus 0,9 Prozentpunkte) laut einer Aussendung den stärksten Monat seit Senderbestehen. Damit war man zugleich stärkster heimischer Privatsender bei den Über 12-Jährigen. In der Kernzielgruppe kam Servus TV auf 3,2 Prozent Marktanteil (plus 0,8 Prozentpunkte). Stärkster Treiber sei der Motorsport (Formel 1, MotoGP und Superbike) gewesen. Aber auch das neue Hauptabend-Format "Fahndung Österreich" feierte vergangenen Donnerstag mit 7,6 Prozent Marktanteil (12+) ein gelungenes Debüt.

Puls 4 als auch ATV kamen auf 3,3 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (jeweils minus 0,1 Prozentpunkte). Auch hinsichtlich der Kernzielgruppe, auf die sich die Sender fokussieren, herrscht Gleichstand. Beide erzielten 5,2 Prozent Marktanteil, womit sie stärkste Privatsender bei den 12- bis 49-Jährigen sind und sich leicht gegenüber dem Vorjahresmonat steigerten. Puls 4 verzeichnete unter anderem mit der Übertragung des Finalspiels der UEFA Europa League einen Quoten-Saison-Bestwert (705.000 Zuseher weitester Seherkreis). Bei ATV gingen im Mai die jeweils erfolgreichsten Staffeln von "Mein Gemeindebau" sowie "Amore unter Palmen" zu Ende. Puls 24 blieb weitgehend stabil. In der Gesamtzielgruppe weist der Nachrichtensender einen Marktanteil von 0,5 Prozent, in der Kernzielgruppe von 0,7 Prozent auf.

Insgesamt kamen die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) auf 8,2 Prozent Marktanteil (12+), was einem leichten Rückgang von 0,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. In der Kernzielgruppe, auf die sich die Gruppe fokussiert, steigerten sich die Österreichsender jedoch um rund einen Prozentpunkt auf 13 Prozent Marktanteil - ein Rekord.

Oe24.tv erreichte im Mai 1,3 Prozent Marktanteil (plus 0,5 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe kam der Nachrichtensender der Mediengruppe Österreich rund um Wolfgang Fellner auf 1,8 Prozent Marktanteil (plus 0,8 Prozentpunkte). Laut einer Aussendung handelt es sich dabei um Rekordwerte. Die Zugewinne werden unter anderem auf die Übertragung diverser Pressekonferenzen der Regierung an Vormittagen zurückgeführt. Dabei steige der Marktanteil phasenweise auf bis zu 15 Prozent an.