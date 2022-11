TV-Quoten im Oktober: Minus für ORF 2, größtes Plus für ServusTV

Die ORF-Sendergruppe hat im Oktober an Marktanteil verloren. Sie kam auf 33,6 Prozent, was ein Minus von 1,4 Prozentpunkten gegenüber dem Oktober des Vorjahres bedeutet. Während ORF 1 mit 8,4 Prozent Marktanteil stabil blieb, verlor ORF 2 in der Gesamtzielgruppe um 1,4 Prozentpunkte auf 22 Prozent Marktanteil, wie die Teletestdaten zeigen. Das größte Plus erzielte ServusTV.

Im Vergleichsmonat 2021 hatten die zahlreichen Sendungen zur Regierungskrise und dem Wechsel im Bundeskanzleramt für besonders hohe Reichweiten auf ORF 2 gesorgt. Heuer gab es für die Berichterstattung zur Bundespräsidentenwahl, die Show "9 Plätze - 9 Schätze" oder den Austro-"Tatort: Das Tor zur Hölle" die höchsten Reichweiten. Für gute Quoten auf ORF 1 sorgten etwa die neue Serie "Tage, die es nicht gab" oder "Soko Donau". Ohne die beiden Pandemiejahre 2021 und 2020 wäre die öffentlich-rechtliche Sendergruppe laut eigenen Angaben auf den besten Monatswert seit 2016 gekommen.

Bei den 12- bis 49-Jährigen lagen ORF 2 (10,9 Prozent, minus 1,9 Prozentpunkte) und ORF 1 (10,8 Prozent, plus 0,1 Prozentpunkte) fast gleichauf. Die gesamte ORF-Gruppe kam in dieser Zielgruppe auf 23,8 Prozent (minus 1,6 Prozentpunkte).

Stärkster heimischer Privatsender in der Gesamtzielgruppe war ServusTV, der auf einen Marktanteil von 4,7 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte) kam - laut Aussendung der bisher beste Oktober der Sendergeschichte. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen verzeichnete der Salzburger Sender einen Marktanteil von 4,0 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte). Quotentreiber waren etwa die Formel 1-Rennen in Japan und Mexiko oder auch "Letzte Bootsfahrt", der dritte Teil der Altaussee-Krimireihe.

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe erreichte mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, Puls 24, ATV, ATV2) in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen, auf die sich die Sendergruppe fokussiert, 11,9 Prozent Marktanteil. Puls 4 erzielte 2,9 Prozent Marktanteil (minus 0,2 Prozentpunkte) in der Gesamtzielgruppe, in der Kernzielgruppe kam der Sender auf 4,7 Prozent Marktanteil (minus 0,5 Prozentpunkte). Besonders gut angenommen wurde die Berichterstattung zur Bundespräsidentschaftswahl.

Zulegen konnte ATV: Der Sender steigerte sich in der Kernzielgruppe auf 4,9 Prozent (plus 0,4 Prozentpunkte) und bei der Gesamtzielgruppe auf 3,3 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte). Besonders punkten konnte der TV-Sender wieder mit "Bauer sucht Frau", aber auch mit dem neuen Promi-Reality-Format "Forsthaus Rampensau", das laut Angaben des Senders den erfolgreichsten ATV-Staffelstart seit der bäuerlichen Kuppelshow hinlegte.

Der Newssender Puls 24 erzielte 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen (minus 0,2 Prozentpunkte) und 0,6 Prozent Marktanteil (minus 0,1 Prozentpunkte) bei der Gruppe ab 12 Jahren. Oe24.tv kam auf 1,1 Prozent Marktanteil - und zwar sowohl in der Gesamtzielgruppe (minus 0,3 Prozentpunkte) als auch bei den 12- bis 49-Jährigen (minus 0,4 Prozentpunkte).