TV-Quoten im September: Kaum Verschiebungen bei ORF und Privaten

Der Tod der Queen, Bundespräsidentschaftswahlkampf und Tirol-Wahl in Österreich: Der September hatte einigen Newswert zu bieten. Zu gröberen Verschiebungen auf dem TV-Markt hat das aber nicht geführt, wie die Teletestdaten zeigen.

Die ORF-Sendergruppe baute im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht auf 33,2 Prozent Marktanteil ab, wobei ORF 1 Anteil daran hatte. Im Privatsenderbereich verbuchten Puls 4 und ServusTV (leichte) Rückgänge, ATV konnte zulegen.

Auf den zweitbesten September-Monatswert seit 2015 verwies der ORF mit seinem Marktanteil von 33,2 Prozent (minus 0,4 Prozentpunkte). Und dennoch setzte es auch in der Kernzielgruppe (12-49) ein Minus (0,6 Prozentpunkte), womit das öffentlich-rechtliche Medienhaus bei 24 Prozent Marktanteil landete. ORF 2 konnte 0,3 Prozentpunkte zulegen und kam damit auf 22,7 Prozent Marktanteil. Bei den 12- bis 49-Jährigen war der Sender mit 11,6 Prozent Marktanteil weitgehend stabil. Punkten konnte der Sender etwa mit umfangreicher Berichterstattung zum Tod von Queen Elizabeth II., der Tirol- und Italien-Wahlen oder auch einer 95-minütigen Spezialausgabe der ORF-TV-Magazine zum Thema "Gas, Strom, Lebensmittel - wie können wir uns das leisten?".

ORF 1 verbuchte in beiden Zielgruppen ein Minus. In der Kategorie 12+ landete der öffentlich-rechtliche Sender bei 7,5 Prozent Marktanteil (minus 0,4 Prozentpunkte), in der Kategorie 12-49 bei 10,5 Prozent Marktanteil (minus 0,3 Prozentpunkte). Gegen den Rückgang arbeiteten etwa die Serie "Blackout", der Landkrimi "Steirerstern" oder auch die übertragenen Nations-League-Fußballspiele wie auch ein Formel 1-GP mit guten Quoten an.

ServusTV kam auf 4,0 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe und war damit erneut stärkster heimischer Privatsender. 3,3 Prozent Marktanteil verbuchte der Salzburger Privatsender in der Kernzielgruppe (jeweils minus 0,2 Prozentpunkte). Neben Quotentreibern wie der Fußball-Champions-League oder dem Motorsport entwickelte sich das Vorabendmagazin "Servus am Abend" mit einem Monatsrekord von im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil (12+) zur Zufriedenheit von ServusTV.

Die ProSiebenSat. 1Puls4-Gruppe erreichte mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, Puls 24, ATV, ATV2) im September 7,8 Prozent Marktanteil und war damit weitgehend stabil. In der Kernzielgruppe, auf die sich die Sendergruppe fokussiert, wurden 11,7 Prozent Marktanteil verbucht (minus 0,8 Prozentpunkte).

Puls 4 verlor 0,5 Prozentpunkte und kam damit auf 2,8 Prozent Marktanteil. Bei den 12- bis 49-Jährigen war der Sender mit 4,7 Prozent Marktanteil (minus 1,2 Prozentpunkte) stärkster unter den Privaten, verlor aber markant gegenüber dem September des Vorjahres. Dieser stellte mit 6 Prozent Marktanteil damals allerdings einen Rekord für den Privatsender dar. Punkten konnte Puls 4 etwa mit der National Football League (NFL), dem neuen Format "Österreichs schockierendste Verbrechen" und dem neugestalteten Donnerstag, der etwa das Magazin "Exakt" beinhaltet.

ATV steigerte sich auf 3,2 Prozent Marktanteil (plus 0,3 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe schloss der Sender mit einem leichten Plus von 0,2 Prozentpunkten und 4,6 Prozent Marktanteil ab. Abermals zog "Bauer sucht Frau" überdurchschnittlich viele Zuseherinnen und Zuseher an. Puls 24 legte in beiden Zielgruppen leicht zu. In der Gesamtzielgruppe auf 0,7 Prozent Marktanteil und bei den 12- bis 49-Jährigen auf 1,0 Prozent Marktanteil. Gut nahm das Publikum des Nachrichtensenders etwa Interviews zur Bundespräsidentschaftswahl in der Talk-Reihe "Milborn Spezial" oder Übertragungen von Eishockey-Matches der ICE Hockey League an.

Oe24.tv blieb mit 1,2 Prozent Marktanteil stabil. In der Kernzielgruppe verbuchte der Sender aus der Mediengruppe Österreich dagegen ein Minus von 0,4 Prozentpunkten, womit 1,1 Prozent Marktanteil zu Buche standen.