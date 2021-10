TV-Quoten im September: ORF-Gruppe und mehrere Privatsender legten zu

Der September ist für viele heimische TV-Sender gut bis sehr gut verlaufen. Die ORF-Sendergruppe steigerte sich laut Teletestdaten gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,2 Prozentpunkte auf 33,6 Prozent Marktanteil.

Dabei verantwortete ORF 2 einen größeren Brocken des Zuwachses als ORF 1. Puls 4 feierte in der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen mit 6 Prozent Marktanteil den besten Monat seit Senderbestehen. Servus TV war stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe (12+).

ORF 2 konnte um 1,4 Prozentpunkte auf 22,5 Prozent Marktanteil zulegen. In der Kernzielgruppe war die Steigerung in etwa gleich hoch, womit sich der öffentlich-rechtliche Sender auf 11,6 Prozent Marktanteil steigerte. Der Sender profitierte etwa von der Wahlberichterstattung am 26. September, aber auch dem mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geführten "Sommergespräch" sowie den "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Die mehr als 50 Übertragungen vom Kultursommer 2021 auf ORF 2 als auch ORF III und 3sat erreichten insgesamt 59 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Den Auftakt des "Universum"-Nationalpark-Zweiteilers "Naturerbe Österreich" sahen im Schnitt 681.000 Personen. Mit 24 Prozent Marktanteil war das die erfolgreichste "Universum"-Ausgabe seit 2017.

ORF 1 legte auf 7,9 Prozent Marktanteil zu (plus 0,5 Prozentpunkte). Bei den 12- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 10,7 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte). Das Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Schottland bescherte dem Sender in der 2. Halbzeit einen Marktanteil von 34 Prozent. Darüber hinaus sorgten etwa "Dancing Stars", "Soko Kitzbühel" oder auch die dritte Staffel "Walking on Sunshine" für überdurchschnittliche Marktanteilwerte.

Servus TV war erneut stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe. 4,2 Prozent Marktanteil bedeuten ein Plus von 0,5 Prozentpunkten gegenüber September des Vorjahres. Bei den 12- bis 49-Jährigen legte Servus TV auf 3,5 Prozent Marktanteil (plus 0,7 Prozentpunkte) zu. Bezahlt machte sich für den Salzburger Privatsender die europäischen Fußballbewerbe Champions League und Europa League zu übertragen. Die stärkste Quote verzeichnete laut einer Aussendung dabei die Partie FC Salzburg gegen OSC Lille mit 17,4 Prozent Marktanteil und einer Durchschnittsreichweite von 418.000 Zuseherinnen und Zusehern. Sportlich war auch der Marktanteil von 45,6 Prozent bei der Übertragung des Formel 1-Grand Prix der Niederlande.

Hocherfreulich gestaltete sich der September für Puls 4. Der Privatsender musste in der Gesamtzielgruppe zwar ein kleines Minus von 0,1 Prozentpunkten hinnehmen und kam somit auf 3,3 Prozent Marktanteil, steigerte sich in der Kernzielgruppe - auf die der Sender fokussiert - allerdings um 0,4 Prozentpunkte auf 6 Prozent Marktanteil. Das ist Rekord seit Senderbestehen und bester Wert unter den heimischen Privatsendern. Gut kamen beim Publikum etwa die beiden Shows "Ninja Warrior Austria" und "2 Minuten 2 Millionen" an. Aber auch mit Information punktete der Privatsender: Die Puls 24 News erreichten mit 7,5 Prozent Marktanteil (12-49) den zweitbesten Monatswert der Sendergeschichte.

Weniger erfreulich verlief der vergangene Monat für ATV. Der Sender verzeichnete in der Gesamtzielgruppe ein Minus von 0,3 Prozentpunkte und kam somit auf 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den 12- bis 49-Jährigen blieb der Sender weitgehend stabil bei 4,4 Prozent Marktanteil. Quotengarant war einmal mehr das Kuppel-Format "Bauer sucht Frau". Die stärkste Folge im September kam auf 18,1 Prozent Marktanteil (12-49).

Der Nachrichtensender Puls 24 steigerte sich auf 0,6 Prozent Marktanteil (plus 0,1 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe betrug das Plus 0,3 Prozentpunkte, womit der Privatsender 0,9 Prozent Marktanteil erreichte. Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) kamen zusammen auf 7,9 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe und 12,6 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe.

Oe24.tv legte in der Gesamtzielgruppe auf 1,1 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte) zu. Bei den jüngeren Fernsehenden (12-49) steigerte sich der Nachrichtensender auf 1,5 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte).