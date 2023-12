TV-Quoten im November: ORF-Minus trifft ServusTV-Rekord

Über zwei Prozentpunkte Verlust für die ORF-Sendergruppe. ServusTV knackt mit stärkstem Monat der Sendergeschichte die Fünf-Prozent-Marke. Puls 24 und oe24.tv legen zu.

Der November hat der ORF-Sendergruppe ein Marktanteilsminus beschert. Den Rückgang um 2,3 Prozentpunkte auf 32,6 Prozent Marktanteil verantwortete großteils ORF 1, wo im Vorjahr die Fußball-WM in Katar für gute Quoten gesorgt hatte. Grund zur Freude hatte ServusTV. Der Salzburger Privatsender verbuchte mit 5,1 Prozent Marktanteil den stärksten Monat in der Sendergeschichte und knackte damit laut Aussendung als erster Privatsender in der Geschichte die 5-Prozent-Marke.

ORF 1 verlor laut Teletestdaten in der Gesamtzielgruppe 1,6 Prozentpunkte und kam damit auf 9 Prozent Marktanteil. Einen Topwert erzielte die Fußballpartie Österreich gegen Deutschland mit rund 1,2 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 42 Prozent. Auch der Auftakt zur Mysteryserie "Schnee" und die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk performten zur Zufriedenheit des öffentlich-rechtlichen Medienhauses.

ORF 2 kam auf 20,6 Prozent Marktanteil und verlor damit 0,4 Prozentpunkte. Neben einem Nahost-Schwerpunkt samt "ZiB-Spezial" (23 Prozent Marktanteil) widmete sich der Sender etwa auch den Novemberpogromen des Jahres 1938 und dem Thema "Erholsamer Schlaf" mit mehreren Sendungen. ServusTV entpuppte sich mit 5,1 Prozent Marktanteil (+0,2 Prozentpunkte) erneut als stärkster heimischer Privatsender in der Gesamtzielgruppe. Für den höchsten November-Marktanteil des Senders sorgte das Formel-1-Rennen in Las Vegas mit 61,1 Prozent. Auch Kabarett ("Küss die Hand", 13,1 Prozent MA), mehrere "Heimatleuchten"-Sendungen und "Fahndung Österreich" schnitten überdurchschnittlich ab.

In der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen lag ATV mit 4,4 Prozent Marktanteil an der Spitze der Privaten. ServusTV (4,2 Prozent) und Puls 4 (4,1 Prozent) folgten dicht dahinter, wobei allesamt leicht in dieser Zielgruppe abbauten. Zulegen konnten dagegen sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernzielgruppe der Nachrichtensender Puls 24 und oe24.tv der Mediengruppe Österreich. Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe blieben gesamt betrachtet mit 7,3 Prozent Marktanteil stabil. Bei den fokussierten 12- bis 49-Jährigen setzte es

dagegen ein Minus in Höhe von 0,5 Prozentpunkten auf 10,5 Prozent Marktanteil.