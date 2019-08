Twitter räumt Probleme bei der Datensicherheit ein

Twitter muss zum zweiten Mal in wenigen Monaten einräumen, dass zumindest einige Nutzerdaten unerlaubt an Werbekunden gingen. Die Informationen sind nicht besonders aufschlussreich - aber die Pannen zeigen, wie häufig sich Fehler in das komplexe System einschleichen.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALASTAIR PIKE Die Probleme seien behoben worden.