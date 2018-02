Twitter schreibt erstmals schwarze Zahlen - Aktie hebt ab

Twitter hat erstmals die Gewinnschwelle geknackt. Im vierten Quartal fiel wegen gut laufender Verkäufe von Werbevideos und eines strengen Sparregimes ein Überschuss von rund 91 Mio. Dollar (73,8 Mio. Euro) an, wie der US-Kurznachrichtendienst am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von etwa 167 Mio. Dollar in der Bilanz gestanden.

SN/APA (dpa)/Arno Burgi Twitter-Vögelchen im Aufwind