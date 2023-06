"Tyler Rake: Extraction 2" auf Netflix: Killen in Wien, chillen in Gmunden

Chris Hemsworth spielt erneut den unkaputtbaren Söldner. Der Netflix-Film wartet mit viel Österreich-Bezug auf.

Ja, er hat überlebt: Am Ende von "Extraction" kippte Tyler Rake mit Schusswunde im Hals in einen Fluss. Aber den von Chris Hemsworth verkörperten Söldner kann so etwas nicht zugrunde richten. Im zweiten Teil der Filmreihe kämpft er sich zurück in das Leben, nur um dieses bald wieder bei einer gefährlichen Mission aufs Spiel zu setzen. Seit Kurzem ist "Tyler Rake: Extraction 2" bei Netflix abrufbar.

Hubschrauber, Verfolgungsjagden, Explosionen: Im Vorjahr schepperte es für rund zwei Wochen gehörig auf der Donauplatte. So lange ließ sich der "Tyler Rake"-Tross in Wien nieder. Wer wissen will, wie sich die Dreharbeiten um den 250 Meter hohen DC Tower im Film niederschlagen, muss sich allerdings etwas gedulden: Erst in der zweiten Hälfte des grob zweistündigen Streifens ist das hohe Gebäude mit seiner Glasfassade Schauplatz des Geschehens.

Aber auch zuvor kommt der Österreich-Bezug nicht zu kurz. Denn Tyler Rake muss sich nach seiner bislang letzten Mission erholen - und wo ginge das besser als in einer einsamen Hütte in Gmunden? Beim Fischen, Nachdenken und "Dancing Stars"-Schauen leistet ihm einzig sein Hund Gesellschaft. Aber Kenner des Actiongenres wissen, dass sich der Australier wohl kaum mit seiner Pensionierung zufriedengibt. Und tatsächlich bekommt er schon bald einen neuen Auftrag.

Der Job führt Rake in ein georgisches Gefängnis, wo er die Familie eines inhaftierten Gangsters befreien soll. Besagter Gangster ist Teil der Nagazi-Familie, die insgeheim das Land regiert. Der Clan hat wenig Freude damit, dass Rake den Chef düpiert, indem er dessen Frau und Kinder aus dem Land zu schleusen versucht. Es werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den abgebrühten Söldner daran zu hindern. Doch dieser kann sich auch auf sein Team um Nik Khan (Golshifteh Farahani) und Neuzugang Yaz Khan (Adam Bessa) verlassen.

Auch in Wien genießt das Team nicht nur den Ausblick über die Stadt, sondern muss sich schon bald durch viele Etagen des DC Tower kämpfen. Glas splittert in rauen Mengen - und die Geräte eines Fitnessstudios werden in der Hitze des Gefechts zweckentfremdet.

Regisseur Sam Hargrave erfindet mit "Tyler Rake: Extraction 2" das Rad nicht neu: Chris Hemsworth darf als unkaputtbarer, aber vom Tod seines Sohns gebrochener Söldner erneut seine Muskeln spielen lassen. Der Film wird somit zu einem brutalen Actiongewitter, das wenig Zweifel daran lässt, dass hier ordentlich Geld in die Produktion geflossen ist. Die Stunts sitzen wie Rakes Frisur, die Dialoge dafür weniger. Wer sich Tiefgang erwartet, ist hier fehl am Platz. Wer aber bereits mit dem Erstling glücklich war, wird es wieder sein.