Übernimmt die Familie Agnelli mehrere italienische Zeitungen?

Die italienische Verlagsgruppe GEDI, die die Tageszeitungen "La Repubblica", "La Stampa" und "Il Secolo XIX" sowie 13 lokale Blätter und das Nachrichtenmagazin "L'Espresso" herausgibt, soll verkauft werden.

Die Unternehmerbrüder Rodolfo, Marco und Edoardo De Benedetti, die über die Holding CIR die Mehrheit an der börsennotierten GEDI halten, wollen sich von dem Verlag trennen. Verhandlungen mit der Finanzholding Exor im Besitz der Turiner Unternehmerfamilie Agnelli seien im Laufen, bestätigte GEDI in einer Presseaussendung. Exor wird von John Elkann, Verwaltungsratspräsident von Fiat Chrysler, geführt. Exor hält derzeit eine 5,99-prozentige Beteiligung an CIR. Die Kapitalisierung der GEDI-Gruppe an der Mailänder Börse beträgt 144,5 Mio. Euro.

Um GEDI tobt seit Oktober ein "Familienkrieg". Der italienische Medienunternehmer Carlo De Benedetti hatte seinen Söhnen Marco, Rodolfo und Edoardo ein Angebot für den Erwerb einer 29,9-prozentigen Beteiligung an GEDI zu einem Preis von 0,25 Euro pro Aktie unterbreitet. Mit 40 Mio. Euro will De Benedetti die relative Mehrheit am Verlagskonzern zurückerlangen, den sein Sohn Marco als Präsident leitet.

De Benedetti erklärte, er wolle wieder die Führung der Verlagsgruppe übernehmen, die er zehn Jahre lang geleitet hatte. Er gab zu verstehen, dass er mit dem Führungskurs seiner drei Söhne nicht einverstanden sei. "La Repubblica" hatte zuletzt stark an Lesern verloren. Das Angebot des Großunternehmers wurde von seinen drei Söhnen als "unannehmbar" zurückgewiesen, da es nicht dem realen Wert GEDIs entspreche.

Quelle: APA