Christian Wehrschütz in der ORF-Doku „Krieg in der Ukraine – Das Jahr, das die Welt veränderte“.

Seit einem Jahr berichtet der Grazer Christian Wehrschütz (61) über den Krieg in der Ukraine. Von seinem Buch "Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria" hat er 15.000 Stück verkauft.

Herr Wehrschütz, wissen Sie, wie lange Sie im Vorjahr in der Ukraine waren? Christian Wehrschütz: Ja, sogar ganz genau: Ich war 238 Tage in der Ukraine und 23 Tage am Balkan. Wirklich wehgetan hat mir, dass ich einmal zwei Tage früher zurück in die Ukraine musste und ...