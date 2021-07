Ulli Gladik und Sarah Seekircher gewinnen Ö1-Podcastpreis

Der erstmals vergebene Ö1-Feature-Podcastpreis "moving_audio" geht an die Dokumentarfilmerin Ulli Gladik und Ö3-Redakteurin Sarah Seekircher, die am heutigen Mittwoch für ihre Konzepte ausgezeichnet wurden. Insgesamt gab es über 80 Einreichungen. Aufgrund der "durchwegs hohen Qualität" habe die vierköpfige Ö1-Fachjury zwei Hauptpreise vergeben, die mit je 7.000 Euro dotiert sind. Die prämierten Podcast-Serien werden zudem in der Ö1-Sendereihe "Hörbilder" ausgestrahlt.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Ö1 vergibt Podcast-Preis an Gladik und Seekircher