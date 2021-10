Umfrage: Mädchen aus aller Welt wegen Fake News sehr besorgt

Mädchen und junge Frauen machen sich laut einer Umfrage große Sorgen wegen Fake News, also bewusst lancierten Falschinformationen.

Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage der Kinderrechtsorganisation Plan International zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober.

"Fake News" verunsichern demnach mehr als 90 Prozent der Befragten. 40 Prozent sind deshalb sogar "sehr" oder "extrem" besorgt. Weltweit wurden rund 26.000 Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren in 26 Ländern befragt.

"Mädchen und junge Frauen dürfen mit dem Thema Falschinformationen nicht allein gelassen werden", sagte Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland, am Dienstag in Hamburg. "Wenn Mädchen und Frauen sagen, dass sie nichts mehr mit Politik zu tun haben wollen und sich ins Private zurückziehen, zeigt das, dass hier dringender Handlungsbedarf seitens der Regierungen, Schulen und der Social-Media-Plattformen besteht."

Der diesjährige Welt-Mädchenbericht "Fakt oder Fake? Wie Mädchen und junge Frauen mit Falschinformationen im Netz umgehen" zeige einen großen Nachholbedarf, Kinder und Jugendliche beim Umgang mit Nachrichten im Internet fit zu machen. So geben rund 70 Prozent der Befragten an, weder in der Schule noch über das Elternhaus gelernt zu haben, wie sie Falschinformationen identifizieren können.

Laut Umfrage sagt jedes vierte Mädchen (26 Prozent), es sei unsicher, ob es seine eigene Meinung öffentlich machen solle. Und knapp jede Fünfte (18 Prozent) sagt, sie habe wegen Falschinformationen aufgehört, sich für politische und aktuelle Themen zu engagieren.