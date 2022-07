Umstrittenes Lied "Layla" wieder auf Platz eins der Single-Charts

Nach vielen Diskussionen über das als sexistisch kritisierte "Layla" steht das Partylied weiterhin an der Spitze der Single-Charts. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Ö3 spielt den Ballermann-Hit nicht im regulären Programm, wohl aber in der Charts-Sendung.

Schon zum vierten Mal in Folge führen DJ Robin und Schürze in Deutschland mit dem umstrittenen Lied das Ranking an, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Der Song war in Würzburg von einem Volksfest verbannt worden. Auch im Festzelt der Schützen auf der Düsseldorfer Kirmes soll das Lied um eine "Puffmama" namens Layla nicht gespielt werden. Grund für den Unmut ist der Text des Liedes. "Ich hab' 'n Puff - und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler", heißt es da etwa. Die Musikwissenschafterin Marina Forell findet den Song "extrem sexistisch", versteht aber, warum er die Charts dominiert.

"Layla" sei ein moderner Partysong. Ansprechend produziert. "Als ich den zum ersten Mal angemacht habe, dachte ich mir so: 'Oh, das könnte was sein'", sagt Forell, die an der Universität Leipzig zur Schlagerwelt geforscht hat. Bei ihr sei der positive Eindruck verflogen, als der Gesang eingesetzt habe. Trotzdem hat Forell nach eigenen Worten einen Ohrwurm. Vielleicht sei das das Erfolgsrezept. Vielleicht hätten Leute nach den Pandemiejahren einfach Lust auf einen Partysong. Dabei hat Forell zum Inhalt eine klare Haltung.

"Ich finde den Song extrem sexistisch", betont Forell. Die besungene Frau werde extrem auf ihren Körper reduziert. Zudem werde Prostitution ein bisschen als Lifestyle abgefeiert, dabei habe sie bekanntermaßen Schattenseiten. Prostitution stehe oft mit Menschenhandel und Zwang in Verbindung, habe oft nichts Selbstermächtigendes an sich. Auf Ö3 wird "Layla" nur im Rahmen der "Ö3 Autria Top 40"-Show, - dort belegt er derzeit den Spitzenplatz - nicht aber im regulären Programm gespielt. "Für 'Layla' gilt: Deutsche Schlager- und Hüttenhits gehören grundsätzlich nicht ins Ö3-Repertoire. Wir haben diesen Titel bisher im Rahmen der wöchentlichen 'Ö3 Austria Top 40'-Show gespielt, nicht aber im laufenden Ö3-Programm. Und dabei werden wir auch bleiben, zumindest solange der Song die Nr. 1 der Chartauswertung belegt", sagt Ö3-Senderchef Georg Spatt gegenüber dem "Kurier".