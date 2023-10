Und ewig grüßt der Ottifant - Otto Waalkes im Interview

Der Komiker und Maler Otto Waalkes sieht die Kunstgeschichte höchst subjektiv. Warum der Ostfriese das Biedermeier schätzt und auf eine Parodie im Hermann-Nitsch-Stil verzichtet hat.

So könnte Popart-Star Andy Warhol den Ottifanten interpretiert haben.

Ein Meisterwerk von Jacques-Louis David in der Version von Otto.

Otto Waalkes vor seiner Staffelei. Der 75-Jährige malt seit Jahrzehnten und präsentiert nun seine Versionen von berühmten Bildern in der Kunstgeschichte.

Otto Waalkes erstmals an der Spitze der deutschen Single-Charts: Die Techno-Neufassung seines Songs "Friesenjung" löste heuer auch einen TikTok-Boom aus. Nicht so bekannt ist, dass der 75-jährige vielseitige Künstler auch als Maler seit Jahrzehnten aktiv ist. Auch in diesem Metier ...