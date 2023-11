Unesco fordert Schutz von Journalisten bei Wahlberichterstattung

Die UN-Kulturorganisation Unesco hat zum Schutz von Journalisten insbesondere bei der Berichterstattung über Wahlen aufgerufen.

Zwischen Jänner 2019 und Juni 2022 habe es 759 Angriffe auf Journalisten bei 89 Wahlen in 70 Ländern gegeben. Fünf davon seien tödlich verlaufen, teilte die Unesco am Donnerstag in Paris anlässlich des Internationalen Tags zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalisten mit.

"Journalisten dürfen nicht bedroht, angegriffen oder daran gehindert werden, ihre Arbeit frei und zu jeder Zeit zu tun", sagte Unesco-Untergeneraldirektor Tawfik Jelassi. "Wir fordern die Regierungen auf, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und das Recht auf freie Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen zu garantieren."

Nach Angaben der Unesco wurden 42 Prozent der 759 Angriffe in der Zeit rund um Wahlen durch Sicherheitskräfte verübt. Als Angriff wertet die Unesco willkürliche Festnahmen, Schläge, Schüsse mit Gummigeschossen, Drohungen, Einschüchterungen und die Beschlagnahmung von Ausrüstung. Zu den Angriffen kam es bei öffentlichen Versammlungen oder Demonstrationen sowie in Büros oder Wohnungen von Journalisten.

In den restlichen 58 Prozent der Fälle wurden die Angriffe - sowohl physisch als auch verbal - von Demonstranten oder Zuschauern verübt, die an Demonstrationen teilnahmen. 29 Prozent der angegriffenen Journalisten (218) waren Frauen.