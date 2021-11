"Ungeniert": Lisa Eckhart feiert "Vorteile des Lasters" in neuer ORF-Sendung

Die dunkle Diva des deutschsprachigen Kabaretts erobert die Nacht - oder besser gesagt DIE.NACHT: Lisa Eckhart ist am Dienstag (9. November) ab 23.15 Uhr in der gleichnamigen Schiene von ORF 1 zu erleben.

Zu sehen ist eine Aufzeichnung des jüngsten Auftritts der 29-Jährigen im Wiener Stadtsaal - mit neuem Programm unter altem Namen. Schließlich hat die gebürtige Steirerin und Wahl-Leipzigerin "Die Vorteile des Lasters" zu einer "Ungenierten Sonderausgabe" umgeschrieben.

Viel Schauwert über Eckhart selbst hinaus gibt es dabei nicht, sitzt die Kabarettistin doch den Abend über auf einem Barhocker in Bustier, Slip, Négligé und Strumpfbändern. Die Zahl der Gesten ist im Vergleich zu früheren Auftritten nochmals reduziert - Mimik und das Wort regieren hier.

So definiert Eckhart Treue als den Umstand, öfter Nein zu sagen als Ja und schlägt nach der vermeintlich gescheiterten Wiedervereinigung von Ost und West jene von Ostdeutschland mit Österreich vor: "Die hatten die Ostmark. Wir waren die Ostmark."

Die Pandemie und ihre Verästelungen bilden jedoch den thematischen Humus, auf dem Eckhart ihre Stilblüten zieht. Moralische Imperative werden dabei genüsslich desavouiert: "Sie retten kein Leben, wenn Sie zu Hause bleiben. Sie bringen höchstens keinen um." Und "Das Wir im Virus" betrachtet die Großmeisterin des Zynismus ebenfalls skeptisch.

Wer sich nach dem gekürzten nächtlichen ORF-Auftritt Eckhart in "ungenierter" Gesamtlänge ansehen möchte, der bekommt in den nächsten Monaten im Rahmen der vollgepackten Tour durch die deutschsprachigen Länder auch in Österreich noch live die Gelegenheit. So gastiert die Künstlerin am 8. Dezember im Kulturhaus Dornbirn, am 4. Jänner im Wiener Orpheum und tags darauf im Salzburg Congress, bevor sie am 19. und 20. Jänner in den Wiener Stadtsaal zurückkehrt. Das Tullner Danubium am 21. Jänner und das Kunsthaus Weiz am 17. Juni runden hier den Reigen ab.