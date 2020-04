Straßenzeitungen wie der "Augustin" in Wien, "Apropos" in Salzburg und "Megaphon" in Graz sind von der Coronakrise stark betroffen. Geld wird vor allem für die Kolporteure gesammelt.

SN/apa Ein seltenes Bild in Coronazeiten: Kundschaft für den Verkäufer von Straßenzeitungen.