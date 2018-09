Unterstützung für Ex-TV-Star, der im Supermarkt jobbt

US-Schauspieler Geoffrey Owens hat in der beliebten "Bill Cosby Show" mitgespielt, doch zuletzt packte er an einer Supermarktkasse den Kunden ihre Einkäufe in Sackerln. Dort wurde er erkannt und im Internet bloßgestellt - und jetzt bekommt er jede Menge Zuspruch.

SN/AP Geoffrey Owens in „Good Morning America“.