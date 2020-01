Unwetter im Dschungelcamp: Marco Cerullo verlässt RTL-Show

"Bachelor in Paradise"-Kandidat Marco Cerullo ist am Freitag als erster Kandidat aus dem überfluteten Dschungelcamp gewählt worden.

Der 31-Jährige bekam die wenigsten Zuschauerstimmen und musste die RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" daraufhin verlassen. Cerullo nahm die Entscheidung verdutzt und enttäuscht zur Kenntnis. Somit kämpfen noch zehn Kandidaten um die Dschungelkrone, nachdem Ex-Politiker Günther Krause (66) bereits nach einem Tag aus medizinischen Gründen ausgeschieden war.

In der live aus Australien ausgestrahlten Folge bekamen die C-Promis am Samstagmorgen (Ortszeit) den Dauerregen und die Unwetter an der Ostküste des Landes zu spüren. Die Camper mussten mehrere Stunden in kleinen Holzhütten verbringen, auch die Brücken auf der Anlage waren gesperrt.

Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mussten das Ergebnis des Zuschauervotings von ihrem Baumhaus aus verkünden. Sie wüssten derzeit nicht, ob sie das Areal überhaupt verlassen könnten, erklärte Zietlow.

Nach den heftigen Buschbränden der vergangenen Monate freuen sich Feuerwehrleute über starken Regen in den besonders betroffenen Bundesstaaten Victoria, New South Wales und Queensland, wo das Dschungelcamp gedreht wird. Die Niederschläge sollen am Wochenende anhalten.

Quelle: Apa/Dpa