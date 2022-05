US-Kultserie "Law & Order" kommt mit neuen Folgen zurück

Comeback nach zwölf Jahren Pause: Der Pay-TV-Sender 13th Street wird die 21. Staffel im deutschsprachigen Raum zeigen.

Die amerikanische Kultserie "Law & Order" kommt nach zwölf Jahren Pause mit neuen Folgen zurück. Der Pay-TV-Sender 13th Street wird die 21. Staffel im deutschsprachigen Raum zeigen. In Österreich ist sie sowohl über Sky Q als auch über den Streamingdienst Sky X zu sehen. Das teilte der Sender am Mittwoch mit.

13th Street bringt die zehn frischen Episoden von "Law & Order" ab 21. Juni immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung auf Abruf verfügbar.

Neben den Fan-Lieblingen Sam Waterston als Jack McCoy und Anthony Anderson als Kevin Bernard sind außerdem Camryn Manheim ("Practice - Die Anwälte") als Kate Dixon, Jeffrey Donovan ("Burn Notice") als Frank Cosgrove, Hugh Dancy ("Hannibal") als Nolan Price und Odelya Halevi ("New Girl") als Samantha Maroun zu sehen. Schöpfer des "Law & Order"-Serienuniversums ist der Emmy-Preisträger Dick Wolf ("Chicago Fire"). 1990 liefen die ersten Fälle der New Yorker Ermittler auf NBC. Ikonisch ist die Einleitung aus dem Off zu Beginn jeder Folge: "Das Rechtssystem kennt zwei wichtige, voneinander unabhängige Behörden, die dem Schutz der Bürger dienen: die Polizei, die begangene Straftaten aufklärt, und die Staatsanwaltschaft, die die Täter anklagt. Dies sind ihre Geschichten."

Inzwischen ist "Law & Order" mit 465 Episoden neben den "Simpsons" sowie dem Spin-off "Law & Order: Special Victims Unit" eine der am längsten laufenden Primetime-Serien der Welt.