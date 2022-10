US-Schauspieler Spacey bestreitet vor Gericht sexuelle Übergriffe

US-Schauspieler Kevin Spacey (63) hat vor Gericht Vorwürfe sexueller Übergriffe bestritten. Die Vorwürfe seien unwahr, sagte der ehemalige Star der Serie "House of Cards" laut US-Medienberichten am Montag während eines Zivilprozesses in New York.

SN/AP Spacey (Bildmitte) beim Verlassen des Gerichtssaals am Montag (Ortszeit) in New York.