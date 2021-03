US-Schauspielerin Jessica Walter gestorben

Die US-Schauspielerin Jessica Walter ist tot. Walter, die unter anderem mit Rollen in der Comedy-Serie "Arrested Development" und Hollywood-Filmen wie "Grand Prix" berühmt geworden war, sei im Alter von 80 Jahren in New York verstorben, berichtete der Branchendienst "Deadline" am Donnerstag unter Berufung auf Walters Tochter.

SN/AFP Jessica Walter