US-Serie "Dallas" feiert Jubiläum: Die große Lust an der Intrige

Vor 40 Jahren lief erstmals die US-Serie "Dallas" im österreichischen Fernsehen. Warum die "Mutter aller Seifenopern" zum Kult wurde - und welchen Bezug es zu Salzburg gibt.

Orchestrale, schwungvolle Musik von Jerrold Immel und dazu rasch wechselnde Bilder von Hochhäusern und Büffelherden aus der Vogelperspektive, die schließlich in eine Kurzvorstellung der Schauspieler in Triptychon-Form übergeht: Barbara Bel Geddes, Jim Davis, Patrick Duffy, Linda Gray, Larry Hagman und all die anderen. Diese akustischen und optischen Eindrücke waren in den 1980er-Jahren Fixpunkte im heimischen Fernsehen. Woche für Woche, Monat für Monat. Generationenübergreifend breitete sich unter dem Publikum ein Suchtverhalten aus, die Einschaltquoten waren enorm, kletterten gegen ...