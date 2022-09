US-Serie "The Handmaid's Tale" bekommt noch sechste Staffel

Die fünfte Staffel wird im November auf Magenta TV zu sehen sein. Die Story der Serie geht auf das gleichnamige Buch von Margaret Atwood zurück.

Die preisgekrönte US-Serie "The Handmaid's Tale" wird Medienberichten zufolge um eine weitere Staffel verlängert. Wie die Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichteten, soll nach der sechsten Staffel allerdings Schluss sein. "Es war uns eine große Ehre, die Geschichte von Margaret Atwoods bahnbrechendem Roman und ihrer erschreckend aktuellen Welt zu erzählen", zitierte "Variety" Drehbuchautor Bruce Miller. Die fünfte Staffel der Serie um Schauspielerin Elisabeth Moss ist in Deutschland ab dem 10. November auf Magenta TV zu sehen.

In der Serie geht es um die junge Frau und Mutter June, die entführt und als sogenannte Magd in dem totalitären und christlich-fundamentalistischen Staat Gilead festgehalten wird. Fruchtbare Frauen wie June werden zu Gebär-Sklavinnen missbraucht, nachdem die Geburtenzahlen fast komplett eingebrochen sind - das ist der Ausgangspunkt der Serie. Die Geschichte geht auf das gleichnamige Buch von Margaret Atwood zurück. Die Serie erhielt schon Preise wie den Golden Globe.